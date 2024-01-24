Живаева Екатерина Кузьмична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева Екатерина Кузьмична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Поделешкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Поделешкин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поделешкин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поделешкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Поделешкин Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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