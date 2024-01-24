Живаева Екатерина Кузьмична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Сын: Поделешкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Поделешкин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поделешкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Поделешкин Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно