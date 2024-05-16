Селиванов Илларион Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селиванов Герасим Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Геннадий Илларионович
Мать ребёнка: Селиванова Елизавета
Смерть
Неизвестно