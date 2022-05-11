Малашёнок Ксения Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1882 ст.
Курковичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
На 1882 год - казачка села Курковичи Стародубского уезда Черниговской губернии. Вдова.
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Сын: Малашёнок Харлампий
Отец ребёнка: не указан
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно