Малашёнок Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашёнок Ксения Кондратьевна

Малашёнок Ксения Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1882 ст.
Курковичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
На 1882 год - казачка села Курковичи Стародубского уезда Черниговской губернии. Вдова.
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Сын: Малашёнок Харлампий

Отец ребёнка: не указан

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.