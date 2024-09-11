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Коряк Акилина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряк Лука Абрамович

Рождение ребёнка
28.05.1887

Сын: Коряк Игнат Лукич

Отец ребёнка: Коряк Лука Абрамович

Губиниха, Дніпропетровська область
Федор Ефремович Коряк Пелагея Абрамовна Лисенко
Рождение ребёнка
15.08.1889

Сын: Коряк Филипп Лукич

Отец ребёнка: Коряк Лука Абрамович

Губиниха, Дніпропетровська область
Федор Ефремович Коряк Анастасия васильевна Пятак
Рождение ребёнка
05.01.1894

Дочь: (Коряк) Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Коряк Лука Абрамович

Губиниха, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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