Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Муллин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Муллин Никонор Михайлович
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Муллина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Муллин Гермеон Михайлович
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Муллина Хервесса Михайловна
Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович
Смерть
Неизвестно