Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Муллин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Муллин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муллин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Муллин Никонор Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Муллина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Муллин Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Муллин Гермеон Михайлович

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Муллина Хервесса Михайловна

Отец ребёнка: Муллин Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно

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