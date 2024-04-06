Церабаев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1920
Дата смерти07.02.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920
Отец: Церабаев Павел
Рождение ребёнка
30.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церабаева Елизавета Павловна
Гостищево, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
05.04.1956
Рождение ребёнка
16.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церабаева Елизавета Павловна
Смерть
07.02.1974