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Церабаев Иван Павлович

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Место рождения

Желтоногово, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.05.1920

Дата смерти

07.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920

Отец: Церабаев Павел

Мать: не указана

Желтоногово, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церабаева Елизавета Павловна

Гостищево, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
05.04.1956

Жена: Церабаева Елизавета Павловна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церабаева Елизавета Павловна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Смерть
07.02.1974
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