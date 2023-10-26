Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1889
Рождение ребёнка
13.03.1909
Дочь: Новак (Коновалова) Ульяна
Отец ребёнка: Коновал Иван Демьянович
Яблуновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно