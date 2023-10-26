Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1889

Муж: Коновал Иван Демьянович

Рождение ребёнка
13.03.1909

Дочь: Новак (Коновалова) Ульяна

Отец ребёнка: Коновал Иван Демьянович

Яблуновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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