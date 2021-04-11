Чернов Ульян Никитич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1920
Дочь: Чернова Марина Ульяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1925
Сын: Чернов Арсентий Ульянович
Мать ребёнка: Чернова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Чернов Вениамин Ульянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно