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Чернов Ульян Никитич

Место рождения

Арышева, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Арышева, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.06.1920

Дочь: Чернова Марина Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1925

Сын: Чернов Арсентий Ульянович

Мать ребёнка: Чернова Анна Егоровна

Арышева, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Чернов Вениамин Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Арышева, Томский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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