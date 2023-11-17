Филоненко Христина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Анисим
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Задорожняя Евгения
Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович
Рождение ребёнка
22.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Николай
Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович
Смерть
1961