Филоненко Христина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Христина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Задорожняя Евгения

Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович

Рождение ребёнка
22.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Николай

Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Филоненко Василий Даниилович

Смерть
1961
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