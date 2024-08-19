Дресвянников Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дресвянникова Настасия Ивановна
Мать ребёнка: Дресвянникова Евдокия Феодоровна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Сын: Дресвянников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дресвянникова Евдокия Феодоровна
Смерть
Неизвестно