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Дресвянников Иван Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Дресвянников Андриан

Мать: Дресвянникова Дарья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дресвянникова Настасия Ивановна

Мать ребёнка: Дресвянникова Евдокия Феодоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Дресвянников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дресвянникова Евдокия Феодоровна

Смерть
Неизвестно

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