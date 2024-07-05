Rabinowitz Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1835
Дата смертиОколо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Lantzewitsky (Rabinowitz) Mina
Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)
Смерть
Около 1905