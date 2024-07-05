Rabinowitz Jacob ?.04.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rabinowitz Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1835

Дата смерти

Около 1905

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

1852 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1835

Отец: Rabinowitz Moses

Мать: Rabinowitz (Ben David) Chaike / Haika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Lantzewitsky (Rabinowitz) Mina

Мать ребёнка: Rabinowitz (Glikson) Deborah (Dora)

Смерть
Около 1905

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