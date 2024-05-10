Опалихина (Мережникова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Мережников Иван
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Елисеева Ирина Андреева
Отец ребёнка: Опалихин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Тутынина Хеврония Андреевна
Отец ребёнка: Опалихин Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно