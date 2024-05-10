Опалихина (Мережникова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опалихина (Мережникова) Ирина Ивановна

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Мережников Иван

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Елисеева Ирина Андреева

Отец ребёнка: Опалихин Андрей Ефимович

Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Тутынина Хеврония Андреевна

Отец ребёнка: Опалихин Андрей Ефимович

Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опалихин Андрей Ефимович

Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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