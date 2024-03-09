Шарипова (Галлямова) Эльвира Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Галлямова) Эльвира Маратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1977

Отец: Галлямов Марат Абдрахманович

Мать: Галлямова Зайтуна Назибовна

Рождение ребёнка
21.01.1999

Сын: Мудрик Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Мудрик Вячеслав Витальевич

Рождение ребёнка
02.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мудрик Вячеслав Витальевич

Рождение ребёнка
23.03.2011

Дочь: Шарипова Аиша Рустамовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.03.2011

Дочь: Шарипова Аиша Рустамовна

Отец ребёнка: не указан

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