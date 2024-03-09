Шарипова (Галлямова) Эльвира Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1977
Рождение ребёнка
21.01.1999
Отец ребёнка: Мудрик Вячеслав Витальевич
Рождение ребёнка
02.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мудрик Вячеслав Витальевич
Рождение ребёнка
23.03.2011
Дочь: Шарипова Аиша Рустамовна
Рождение ребёнка
23.03.2011
Дочь: Шарипова Аиша Рустамовна