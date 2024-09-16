Черненко Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Парасковья

Черненко Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Ульян Гордеевич

Отец ребёнка: Черненко Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Ефим

Отец ребёнка: Черненко Гордей

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Черненко Михаил Гордеевич

Отец ребёнка: Черненко Гордей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.