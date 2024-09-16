Черненко Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черненко Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Ефим
Отец ребёнка: Черненко Гордей
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Черненко Михаил Гордеевич
Отец ребёнка: Черненко Гордей
Смерть
Неизвестно