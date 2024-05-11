Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатхуллин Гиляз (Гилятчин)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Ильхам Расимович
Мать ребёнка: Бариева Сайма Габдульбаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Ильнур Расимович
Мать ребёнка: Бариева Сайма Габдульбаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатхуллина Лилия Расимовна
Мать ребёнка: Бариева Сайма Габдульбаровна
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Фатхуллина Гульназ Расимовна
Мать ребёнка: Бариева Сайма Габдульбаровна
Смерть
Неизвестно