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Кузнецов Яков Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

05.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Кузнецов Захар Васильевич

Мать: Марфа Панкратовна

Бракосочетание
14.02.1907

Жена: Кузнецова Александра Ивановна

Бракосочетание
До 1907

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Кузнецов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Память народа
Рождение ребёнка
02.04.1919

Дочь: Сальникова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1923

Сын: Кузнецов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1923

Сын: Кузнецов Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годовалова Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Смерть
05.10.1964
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