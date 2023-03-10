Кузнецов Яков Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти05.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Кузнецов Захар Васильевич
Мать: Марфа Панкратовна
Бракосочетание
14.02.1907
Рождение ребёнка
30.05.1911
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Память народа
Рождение ребёнка
02.04.1919
Дочь: Сальникова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1923
Сын: Кузнецов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1923
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годовалова Полина Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Смерть
05.10.1964