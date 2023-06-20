Темников Евграф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Темников Василий Евграфович
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Фекла Евграфовна
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Акулина Евграфовна
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Степан Евграфович
Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна
Смерть
Неизвестно