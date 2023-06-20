Темников Евграф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Евграф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Темников Илья Евграфович

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Темников Василий Евграфович

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Фекла Евграфовна

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Акулина Евграфовна

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Степан Евграфович

Мать ребёнка: Темникова Степанида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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