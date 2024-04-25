Журавлев Андрей Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Андрей Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлева) Евгения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Журавлева) Антонина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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