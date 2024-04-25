Журавлев Андрей Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлева) Евгения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Журавлева) Антонина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно