Кошкина (Шиянова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Шиянова) Мария Ивановна

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Место рождения

г. Иваново, Ивановская область, Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
12.06.1907

Дочь: Жучкина (Кошкина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Ефимович

Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1946
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

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