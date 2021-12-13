Кошкина (Шиянова) Мария Ивановна
Место рожденияг. Иваново, Ивановская область, Россия
Дата рождения1885
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1907
Дочь: Жучкина (Кошкина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Ефимович
Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1946
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край