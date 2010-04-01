Овсянникова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянникова Галина Сергеевна

Овсянникова Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1933

Дата смерти

?.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1949

Сын: Овсянников Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Исаклы, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.04.2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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