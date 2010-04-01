Овсянникова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1933
Дата смерти?.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1949
Сын: Овсянников Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Исаклы, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.04.2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область