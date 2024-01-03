Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Анофриев

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Хрулёва Ефимия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Анофриев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Прасковья Миронова

Отец ребёнка: Мирон Анофриев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Афанасий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Анофриев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Мирон Анофриев

Смерть
Неизвестно

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