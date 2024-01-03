Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Анофриев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Хрулёва Ефимия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Анофриев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Прасковья Миронова
Отец ребёнка: Мирон Анофриев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Афанасий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Анофриев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Мирон Анофриев
Смерть
Неизвестно