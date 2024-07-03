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Хоротов Афанасий Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1906

Дата смерти

28.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1906

Отец: Хоротов Харитон (Хритон) Андреевич

Мать: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна

Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Крещение
17.01.1906
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Смерть
28.01.1906
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г 2 недели, от слабости

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