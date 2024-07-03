Хоротов Афанасий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1906
Дата смерти28.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Крещение
17.01.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Смерть
28.01.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г 2 недели, от слабости