Шмелев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Крещение
1826
Работа или профессия
С 1826
Мещанин
Место жительства
С 1826
Гражданство
С 1826
Россия
Бракосочетание
Между 1844 и 1847
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1863
Дочь: Морохина (Шмелева) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Шмелева Матрена Абрамовна
Смерть
После 1865