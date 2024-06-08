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Шмелев Федор Васильевич

Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шмелев Василий Петрович

Мать: Шмелева Анастасия Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Мещанин
Место жительства
С 1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Бракосочетание
Между 1844 и 1847

Жена: Шмелева Матрена Абрамовна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1863

Дочь: Морохина (Шмелева) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Шмелева Матрена Абрамовна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1865
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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