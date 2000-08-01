Федулова (Межуева) (Тюренкова) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Межуева) (Тюренкова) Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1916

Дата смерти

?.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1916

Отец: Тюренков Андрей Сафронов

Мать: Тюренкова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова (федулова) Георгиевна

Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федуров Аркадий Георгиевич

Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович

Смерть
?.08.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище (СПб)
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