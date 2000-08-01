Федулова (Межуева) (Тюренкова) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1916
Дата смерти?.08.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1916
Отец: Тюренков Андрей Сафронов
Мать: Тюренкова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова (федулова) Георгиевна
Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федуров Аркадий Георгиевич
Отец ребёнка: Федулов Георгий Михайлович
Смерть
?.08.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище (СПб)