Чайко Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайко Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биткова (Чайко) Галина Альвиновна

Отец ребёнка: Чайко Альвин Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайко Дмитрий Альвинович

Отец ребёнка: Чайко Альвин Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайко Альвин Викторович

Смерть
Неизвестно

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