Ососков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ососков Григорий

Мать: Ососкова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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