Разумов Протас Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Разумов Иван Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Наталья Протасовна
Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова (Разумова) Просковья Протасовна
Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1874
Сын: Разумов Александр Протасович
Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: (Разумова) Анна Протасовна
Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева
Смерть
1955
Причина смерти: от старости