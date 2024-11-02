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Разумов Протас Иванович

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Разумов Иван Минеевич

Мать: Разумова Евдокия Гурьянова

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван Протасович

Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Наталья Протасовна

Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова (Разумова) Просковья Протасовна

Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Разумов Александр Протасович

Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: (Разумова) Анна Протасовна

Мать ребёнка: Разумова Анисья Яковлева

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
1955
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: от старости

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