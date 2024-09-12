Красильников Иван Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Иван Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Ирина Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Красильников Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Ирина Еремеевна

ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_11.02.1883_крещение-17.02.1901 пол_М_ запись - 22 род. Евфимий в деревня Романово у крестьянин Красильников Иван Евфимов и законная жена Ир... Показать все
Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 22
Смерть
Неизвестно

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