Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пётр Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Стефан Васильевич
Смерть
Неизвестно