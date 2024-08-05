Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Фёдоровна

Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Пётр Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Стефан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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