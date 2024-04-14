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(Скворцова) Мария Павлова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково

Дата рождения

04.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1893 ст.

Отец: Павел Геннадиев

Мать: (Смирнова) Анна Онисимова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Павел Геннадиев и законная жена его Анна Онисимова, оба православные (56-25-219-323об-324)
Крещение
06.06.1893 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судай Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Авдотья Антонова (56-25-219-323об-324)
Смерть
Неизвестно

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