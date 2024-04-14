(Скворцова) Мария Павлова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково
Дата рождения04.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1893 ст.
Отец: Павел Геннадиев
Родители: деревни Евсяково крестьянин Павел Геннадиев и законная жена его Анна Онисимова, оба православные (56-25-219-323об-324)
Крещение
06.06.1893 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судай Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Авдотья Антонова (56-25-219-323об-324)
Смерть
Неизвестно