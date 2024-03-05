Маковкина (Воронцова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковкина (Воронцова) Наталья Ивановна

Маковкина (Воронцова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1958

Отец: Воронцов Иван Михайлович

Мать: Воронцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1980

Сын: Маковкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Маковкин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковкин Федор Михайлович

Кануково, Сарпинский район, Республика Калмыкия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close