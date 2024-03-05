Маковкина (Воронцова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1958
Рождение ребёнка
30.01.1980
Сын: Маковкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Маковкин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковкин Федор Михайлович
Кануково, Сарпинский район, Республика Калмыкия