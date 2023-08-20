Бабушкин Максим Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бабушкин Александр Максимович
Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
10.09.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Галина Максимовна
Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Владимир Максимович
Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль за отвагу 26.04.1944 Орден Красной Звезды 06.11.1944 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 Орден Отечественной войны I степени 06.04.1985
Смерть
Неизвестно