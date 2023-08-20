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Бабушкин Максим Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бабушкин Александр Максимович

Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
10.09.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Галина Максимовна

Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Владимир Максимович

Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Феодосия Прокопьевна

Военная награда
Неизвестно
Медаль за отвагу 26.04.1944 Орден Красной Звезды 06.11.1944 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 Орден Отечественной войны I степени 06.04.1985
Смерть
Неизвестно
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