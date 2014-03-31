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Койнова Диана Денисовна
Койнова Диана Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.2014
Пол
Женский
Отец
Койнов Денис
Мать
Койнова Наталья Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2014
Отец:
Койнов Денис
Мать:
Койнова Наталья Николаевна
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