Фефелов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФефелов Владимир Михайлович

Фефелов Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.08.1936

Дата смерти

07.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кикут Амалия (Алла) Павловна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.11.1963

Сын: Фефелов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемендюк Наталья Федоровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Фефелов Федор Владимирович

Мать ребёнка: Шемендюк Наталья Федоровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
07.04.1982
Чита, город Чита, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.