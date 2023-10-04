Фефелов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.08.1936
Дата смерти07.04.1982
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1963
Сын: Фефелов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемендюк Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.10.1976
Сын: Фефелов Федор Владимирович
Мать ребёнка: Шемендюк Наталья Федоровна
Смерть
07.04.1982