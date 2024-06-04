Бакулин Фома (Фомка) Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: Бакулин Яким Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Бакулин Никита (Микитка) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678