Бакулин Фома (Фомка) Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Фома (Фомка) Якимов

Бакулин Фома (Фомка) Якимов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Бакулин Яким Васильев

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Бакулин Никита (Микитка) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

Мы используем куки для улучшения работы сайта.