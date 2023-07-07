Кудряшов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти03.07.1906
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Смерть
03.07.1906
Причина смерти: от поноса | погребён 05. 07. 1906 года у Благовещенской церкви села Скоробогатово. Отпевали: священник Александр Михайловский и псаломщик Сергий Афонский
Рождение
1906
Отец: Кудряшов Осип (Иосиф)
Мать: Кудряшова Татьяна
крещён 21 июня 1906 года. Восприемники: деревни Лежепердова крестьянский сын Василий Иосифов Кудряшов и крестьянская дева Ольга Григорьевна Панекина. Крестили: священник Александр Михайловский с пса... Показать все