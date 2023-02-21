Гундяева Мария Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундяева Мария Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1964

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964

Отец: Пинин Леонид Николаевич

Мать: Долгушина Наталья Игоревна

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