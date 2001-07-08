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Никитина Анна Дмитриевна
Никитина Анна Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2001
Пол
Женский
Отец
Никитин Дмитрий
1974 г.р.
Мать
Никитина (Ягдарова) Ольга Вячеславовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2001
Отец:
Никитин Дмитрий
Мать:
Никитина Ольга Вячеславовна
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