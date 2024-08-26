Краева Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краева) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость