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Краева Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краева) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость

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