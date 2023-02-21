Захарова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шевякова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Рождение ребёнка
21.01.1914

Дочь: Подрядова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Рождение ребёнка
1918

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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