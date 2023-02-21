Захарова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шевякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
21.01.1914
Дочь: Подрядова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно