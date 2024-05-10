Загребина Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1910
Дата смерти13.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1910
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Кривощапова (Загребина-Любашова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Загребин Иван Георгиевич
Развод
28.01.1959
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
13.02.1986