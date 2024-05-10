Загребина Евдокия Леонтьевна 21.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Загребина Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1910

Дата смерти

13.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1910

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Кривощапова (Загребина-Любашова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Загребин Иван Георгиевич

Развод
28.01.1959

Муж: Загребин Иван Георгиевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
13.02.1986

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