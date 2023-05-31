Качанов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1911
Дата смерти19.08.1944
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911
Отец: Качанов Василий Дионисович
Мать: Гликерия Иоаннова
Бракосочетание
06.?.1933
Жена: не указана
Оба хлеборобы, первым браком https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-39YL-M?cat=1316956
Рождение ребёнка
03.07.1934
Сын: Качанов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Надежина Александра Никитична
Смерть
19.08.1944