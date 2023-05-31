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Качанов Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1911

Дата смерти

19.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911

Отец: Качанов Василий Дионисович

Мать: Гликерия Иоаннова

Бракосочетание
06.?.1933

Жена: не указана

Оба хлеборобы, первым браком https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-39YL-M?cat=1316956
Рождение ребёнка
03.07.1934

Сын: Качанов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Надежина Александра Никитична

Смерть
19.08.1944

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