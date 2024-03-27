Байкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Байков Епифан
п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Байков Епифан
р.п.Тума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Устинья Епифановна
Отец ребёнка: Байков Епифан
р.п.Тума
Смерть
Неизвестно
п. Тума, Рязанская область, Россия