Байкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Байков Петр Епифанович

Отец ребёнка: Байков Епифан

п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1891

Сын: Байков Иван Епифанович

Отец ребёнка: Байков Епифан

р.п.Тума
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Устинья Епифановна

Отец ребёнка: Байков Епифан

р.п.Тума
Смерть
Неизвестно
п. Тума, Рязанская область, Россия
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