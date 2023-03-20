Шестакова Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шестаков Агафон Афанасьевич
Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Гляделова Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шестаков Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно