Шестакова Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестаков Агафон Афанасьевич

Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Гляделова Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шестаков Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шестаков Афанасий Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Афанасий Никонорович

Смерть
Неизвестно
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