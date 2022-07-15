Минаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1934
Дата смерти15.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1958
Сын: Минаков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Минакова (Воронцова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1961
Дочь: Панова (Минакова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Минакова (Воронцова) Мария Сергеевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
15.07.2022