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Минаков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1934

Дата смерти

15.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минакова (Воронцова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.1958

Сын: Минаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Минакова (Воронцова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
15.08.1961

Дочь: Панова (Минакова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Минакова (Воронцова) Мария Сергеевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
15.07.2022

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