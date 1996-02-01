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Чипизубов Владимир

Место рождения

Китай

Дата рождения

28.07.1927

Дата смерти

01.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1927

Отец: ?

Мать: Чипизубова (Эпова) Васса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чипизубов (Таскина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.03.1951

Сын: Чипизубов Алексей

Мать ребёнка: Чипизубов (Таскина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: (Чипизубова) Ирина

Мать ребёнка: Чипизубов (Таскина) Валентина Сергеевна

Смерть
01.02.1996

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