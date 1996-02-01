Чипизубов Владимир
Место рожденияКитай
Дата рождения28.07.1927
Дата смерти01.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1927
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1951
Сын: Чипизубов Алексей
Мать ребёнка: Чипизубов (Таскина) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: (Чипизубова) Ирина
Мать ребёнка: Чипизубов (Таскина) Валентина Сергеевна
Смерть
01.02.1996