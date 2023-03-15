Марина (Тюкалова) Халевина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина (Тюкалова) Халевина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халевин Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
23.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халевин Константин Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Константин Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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