Невара Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невара Мария Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невара Герасим Григорьевич

Место жительства
1914 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Сын: Невара Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Невара Герасим Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.

Дочь: Невара Ефросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Невара Герасим Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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