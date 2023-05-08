Невара Мария Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1914 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Сын: Невара Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Невара Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Дочь: Невара Ефросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Невара Герасим Григорьевич
Смерть
Неизвестно