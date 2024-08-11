Думченко василий павлович
Место рождения
Дата рождения28.02.1898 ст.
Дата смерти13.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1898 ст.
запись о рождении в метрической книге за 1898 г. Черневской Свято Духовной церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Думченко) тамара васильевна
Мать ребёнка: Думченко (Срослова) вера михайловна
Восприемник
31.03.1898
писарь местечка Черневка Черневской волости Ефимий Александрович Иванов и дочь священника Евлампия Поликарпович
Смерть
13.07.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край