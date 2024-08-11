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Думченко василий павлович

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Место рождения

Черневка, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

28.02.1898 ст.

Дата смерти

13.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1898 ст.

Отец: Думченко павел андреевич

Мать: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Черневка, Дрибинский район, Могилёвская область
запись о рождении в метрической книге за 1898 г. Черневской Свято Духовной церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думченко (Срослова) вера михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Думченко) тамара васильевна

Мать ребёнка: Думченко (Срослова) вера михайловна

Восприемник
31.03.1898
Черневка, Дрибинский район, Могилёвская область
писарь местечка Черневка Черневской волости Ефимий Александрович Иванов и дочь священника Евлампия Поликарпович
Смерть
13.07.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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