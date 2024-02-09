Минаев Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева ФИО ФИО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изотова (Минаева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Минаева ФИО ФИО
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Порохова (Минаева) Анна (Валентина) Васильевна
Мать ребёнка: Минаева ФИО ФИО