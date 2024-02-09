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Минаев Василий

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева ФИО ФИО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изотова (Минаева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Минаев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Минаева ФИО ФИО

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Порохова (Минаева) Анна (Валентина) Васильевна

Мать ребёнка: Минаева ФИО ФИО

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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